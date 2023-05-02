Опрышко Осип Романов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Опрышко
- Имя
- Осип
- Отчество
- Романов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85725. оПРышко, ОСИПЪ РОМАНОВЪ (онъ же Апрышкинъ), 44 л. Мщ. г. Александровско-Грушевскаго, Черкасск. окр., рд. въ с. Шипьгереевкѣ, Груньск. в., Зиньковск. у.; — У. Чл. О. С. по Черноярск. у., 24 Апр. 911, 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 307 г. № 62915 и 906 г. № 30488, тюр. 1½ г., съ зач. 15 м. отбыт. наказ. Исп. 16 Мая 911.
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