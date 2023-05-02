Магом-Оглы Абдуд-Капур
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Магом-Оглы
- Имя
- Абдуд-Капур
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96153. МАГОМЪ-ОГЛЫ, АБДУДЪ-КАпуръ, 26 л. Сс.-каторж. Амурск. колесной ж. д., изъ к. Гунибск. окр., с. Арчей; — Благовѣщен. О. С., 4 Нояб. 911, 152, 977, 3 ч. 1655, 2 п. 1639 и 1 п. 1659¹ У. и У. о сс., одиноч. тюр. 20 дн. съ продолж. ср. каторж. раб. 4 г. Исп. 2 Іюня 911. | 906 89197 1632 У.
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