Сохин Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСохин Егор Иванович

Сохин Егор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сохин
Имя
Егор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
29133. СОХИН, ЕГОР ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. Лодейнопольск. у., Шапшинск. в.; — Н. С. 6 уч. Новоладожск. у. Кража, лиш. св. ½ г., по амн. нак. замен. пр. р. 2 м., с зач. 20 д. пр. з. Исп. 11 июня 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.