Сохин Егор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сохин
- Имя
- Егор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29133. СОХИН, ЕГОР ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. Лодейнопольск. у., Шапшинск. в.; — Н. С. 6 уч. Новоладожск. у. Кража, лиш. св. ½ г., по амн. нак. замен. пр. р. 2 м., с зач. 20 д. пр. з. Исп. 11 июня 920.
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