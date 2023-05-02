Соловьев Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соловьев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 334
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87878. СОЛОВЬЕВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАновъ, 22 л. К. Весьегон. у., Прудск. в., д. Новаго-Крюкова; — Кашинск. О. С., 28 Апр. 911, 152, 152¹ и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 22 Янв. 911 г. (152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г.), арест. отд. 3 г., съ зач. 9 м. предв. заключ. Исп. 25 Іюня, счит. ср. съ 22 Янв. 911. | 908 77492 1647 У. | 906 45341 169 М. | 906 51881 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.