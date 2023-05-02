Бзома Иван Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бзома
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45221. БЗОМА, ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ. К. Влодав. у., гм. и д. Тысьменица, 39 л.; — Гм. С. 2 окр. Влодавск. у. (въ 4 р.), 13, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 21 Мая 905. | 98 67578 169 М.
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