Ахаладзе Моисей Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахаладзе
- Имя
- Моисей
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 07 август 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45007. АХАЛАДЗЕ, МОИСЕЙ ОСИПОВЪ. К. Озургет. у., С. Саджаваха, 18 л.; — М. С. Потійск. Мир. отд., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Авг. 904 (Вѣр.).
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