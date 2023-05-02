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Ахаладзе Моисей Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахаладзе
Имя
Моисей
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
07 август 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
45007. АХАЛАДЗЕ, МОИСЕЙ ОСИПОВЪ. К. Озургет. у., С. Саджаваха, 18 л.; — М. С. Потійск. Мир. отд., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Авг. 904 (Вѣр.).

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