Гришанов Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гришанов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46297. ГРИШАНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАновъ. К. Городокск. у., Веречск. в., д. Колецъ, 20 л.; — У. Чл. О. С., по Городокск. у., 2 п. 170 и 2 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 20 Іюня 905.
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