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Клечевский Яков-Маер Перецов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клечевский
Имя
Яков-Маер
Отчество
Перецов
Дата исполнения приговора
08 декабрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
32263. КЛЕЧЕВСКІЙ, ЯКОВЪ-МАЕРЪ ПЕрецовъ. Мщ. г. Кутно, 42 л.; — Варшав. С. П., 134, 135 и 1 ч. 1692 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 8 Дек. 904.

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