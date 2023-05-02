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Степанов Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Степанов
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
14 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
29184. СТЕПАНОВ, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 24 л. Гр. Лужск. у., Городенск. в., д. Кукуевки; — Р. Т. г. Петрограда. Спекуляц., пр. р. бессроч., по амн. нак. зам. лиш. св. 5 л. Исп. 14 нояб. 920.

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