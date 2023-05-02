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Шехабутдинов Сатредин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шехабутдинов
Имя
Сатредин
Дата исполнения приговора
06 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 371
Источник
Скан
Оригинальная запись
13686. Шехабутдинов Сатредин, 33 л., Татарск. АССР, Тетюшск. к., Криленск., в., с. Челны. Астраханск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 6 апр. 926.

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