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Багров Иван Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Багров
Имя
Иван
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
10 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
129741. БАГРОВЪ, ИВАНЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Карсун. у., Базарно-Сызганск. в., с. Неклюдова, 20 л.; — Симбир. О. С., 114,139,9 и 1630 У., каторж. раб. 2 г. и 8 м. Исп. 10 Іюня 909. | 907 78542 172 М. | 905 79085 169 М.

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