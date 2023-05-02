Гегер Карл Кришев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гегер
- Имя
- Карл
- Отчество
- Кришев
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37047. ГЕГЕРЪ, КАРЛЪ КРИШЕВЪ Лиш. ос. пр. изъ к. Газенпотск. у., Бринкенск. в., 30 л., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С., 114, 129, 9 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 101824, арест. отд. 1½ г. Исп. 22 Дек. 908. | 96 40606 169 М. | 91 80011 1642 У. | 94 70229 169 М.
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