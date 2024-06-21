Туренко Павел Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуренко Павел Евдокимов

Туренко Павел Евдокимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Туренко
Имя
Павел
Отчество
Евдокимов
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
Источник
Скан
Оригинальная запись
140210. ТУРЕНКО, ПАВЕЛЪ ЕВДОКИМОВЪ. К. Новооскольск. у., Ольтанск. в., хут. Алпѣева, 55 л.; — У. Чл. О. С. по Новооскольск. у., 1 п. 12, 169 и 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 8 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close