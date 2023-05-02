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Бессонов Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бессонов
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
10 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
612. Бессонов Александр Николаевич, 20 л., Енисейск. г., Канск. у., Ирбейск. в., д. Хомутово. Сибирск. Крайсуд. Ст. 2, ч. 149, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 10/ѴІІІ—26.

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