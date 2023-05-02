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Арефьев Александр Евдокимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арефьев
Имя
Александр
Отчество
Евдокимович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
203. Арефьев Александр Евдокимович, 24 л., Смоленск. у., Ярцевск. в., д. Поломи. В. Т. Белорусск. окр. Ст. 180 п. «д», лнш. св. 1г. П. в. з. с. 28/ХІІ—26.

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