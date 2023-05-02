Арефьев Александр Евдокимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арефьев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Евдокимович
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 203. Арефьев Александр Евдокимович, 24 л., Смоленск. у., Ярцевск. в., д. Поломи. В. Т. Белорусск. окр. Ст. 180 п. «д», лнш. св. 1г. П. в. з. с. 28/ХІІ—26.
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