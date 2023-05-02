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Киржа Михаил Константинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киржа
Имя
Михаил
Отчество
Константинов
Дата исполнения приговора
02 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
32208. КИРЖА, МИХАИЛЪ КОНСТАНТИновъ. Сс.-п. Краснояр. у., в. и с. Еловскаго, 34 л., рд. въ г. Кишиневѣ; — М. С. 2 уч. Краснояр. у. (въ 3 р.), 169 и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 2 Февр. 905. | 904 38216 172 М. | 78 50081 1660 У.

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