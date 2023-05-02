Бобарыкин Николай Миронов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобарыкин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Миронов
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130090. бобарыкинъ, Николай мироновъ. К. Ветлуж. у., Пыщинск. в., д. Тальцевъ, 20 л.; — М. С. 3 уч. г. Н.-Новгорода 29 Сент. 909, 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 113283, тюр. 3 м. Исп. 29 Сент. 909. | 908 15016 1642 У. | 906 84316 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 9404.
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