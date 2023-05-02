Алеев Михаил Викторов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алеев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Викторов
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44844. АЛѢЕВЪ, МИХАИЛЪ ВИКТОРОВЪ. К. Пензенск. у., в. и с. Валлевки, 18 л., рд. въ г. Аткарскѣ; — Г. С. 1 уч. г. Севастополя (во 2 р.), 169 М., тюр. 4 м. Исп. 14 Іюня 905.
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