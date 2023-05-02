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Цветкова Ирина Савельевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цветкова
Имя
Ирина
Отчество
Савельевна
Дата исполнения приговора
27 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 357
Источник
Скан
Оригинальная запись
13193. Цветкова (она же Никитина) Ирина Савельевна, 33 л., Калужск. у., Боровск. в., д. Фелисово. Н. С. Сокольническ. уч. г. Москвы. Ст. 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 27 апр. 926.

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