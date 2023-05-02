Баранов Александр Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13051. БАРАНОВ, АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 21 г. Гр. Котельническ. у., Синцовск. в., д. Парюк; — Р. Т. г. Вятки. Дезертир., лиш. св. 8 л. Исп. 2 нояб. 920.
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