Юдин Яков Назарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юдин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Назарович
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8430. ЮДИН, ЯКОВ НАЗАРОВИЧ, 20 л. Гр. Мещовск. у., Простнунск. в., д. Плющаны; - Калужск. Губ. Ревтриб. Похищение дела при обыске при исп. служ. обяз., лиш. св. 3 м. Исп. 7 марта 919.
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