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Юдин Яков Назарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юдин
Имя
Яков
Отчество
Назарович
Дата исполнения приговора
07 март 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
8430. ЮДИН, ЯКОВ НАЗАРОВИЧ, 20 л. Гр. Мещовск. у., Простнунск. в., д. Плющаны; - Калужск. Губ. Ревтриб. Похищение дела при обыске при исп. служ. обяз., лиш. св. 3 м. Исп. 7 марта 919.

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