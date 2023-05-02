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Бахар Николай Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бахар
Имя
Николай
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
129927. БАХАРЪ, НИКОЛАЙ ИГНАТЪевъ. К. Новогрудск. у., в. и д. Городечна, 28 л., рд. т. же у. и в., въ д. Пуцевичахъ; — Г. С. г. Новогрудка 30 Сент. 909, 1 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Окт. 909. | 901 71812 169 М.

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