Бахар Николай Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бахар
- Имя
- Николай
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129927. БАХАРЪ, НИКОЛАЙ ИГНАТЪевъ. К. Новогрудск. у., в. и д. Городечна, 28 л., рд. т. же у. и в., въ д. Пуцевичахъ; — Г. С. г. Новогрудка 30 Сент. 909, 1 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Окт. 909. | 901 71812 169 М.
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