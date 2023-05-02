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Граков Тимофей Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Граков
Имя
Тимофей
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
18 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
1778. Граков Тимофей Семенович, 22 л., Смоленск. у., Переснянск. в., д. Н.-Немыкари. Смоленск. Г. С. Ст. 1 ч. 76, лиш. св. 10 л., и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 18/ѴІІІ—26.

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