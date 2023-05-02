Азаров Петр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Азаров
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44723. АЗАРОВЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ. Ряд. изъ к. Щигров. у., Хохловск. в., д. Нижняго Щигра, 24 л.; — Курск. О. С. (во 2 р.), 169 и 5 п. 170 М., 51 и 59 Воин. У. и Выс. маниф. 904 г., военн. тюр. 2 м., съ замѣн. строг. ар. на 2 м. Исп. 10 Мая 905. | 903 37685 169 М.
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