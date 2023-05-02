Шликдс Мартин Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шликдс
- Имя
- Мартин
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 287
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30551. ШЛИКДС, МАРТИН ИВАНОВИЧ, 37 л. Рд. в Поневежск. у.; — Н. С. 4 уч. г. Пензы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 19 марта 920. | 908 29504 1 ч. 1655 У. | 901 38927 170 М. | 904 46906 160 М.
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