Мухин Егор Арсентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мухин
- Имя
- Егор
- Отчество
- Арсентьевич
- Дата исполнения приговора
- 01 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17416. МУХИН, ЕГОР АРСЕНТЬЕВИЧ, 30 л. Гр. Кимрск. у., Суворовск. в., д. Марково; — Н. С. Сокольническ. р. Сухаревск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 1 апр. 920. | 916 5792 171 М. | 904 6486 170 М. | 905 5986 169 М.
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