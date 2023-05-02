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Элинсон Мариан Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Элинсон
Имя
Мариан
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
10 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 386
Источник
Скан
Оригинальная запись
13377. ЭЛИНСОН МАРИАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 48 л., рд. в Витебск. г., г. Полоцке. Ленинградск. Губсуд. Ст. 114а, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 10/ІІ—26. Настоящ. приговор поглощен приговором того же суда от 1/Х—25.

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