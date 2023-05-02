Кудрявцев-Колобов Михаил Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудрявцев-Колобов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 08 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25558. КУДРЯВЦЕВ-КОЛОБОВ, МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 35 л. Гр. Пошехонье-Володарск. у., Теменшинск. в., д. Катаево; — Р. Т. г. Ярославля. Контр-револ. действ., лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. до 2 м. пр. р. Исп. 8 сент. 920.
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