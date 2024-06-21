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Симонов Николай Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симонов
Имя
Николай
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
04 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 322
Источник
Скан
Оригинальная запись
87574. СИМОНОВЪ, НИКОЛАЙ ДМИТРіевъ, 20 л. Лиш. вс. пр. изъ к. Зарайск. у., Сѣнницк. в., с. Сосновки; — СПБ. С. П., 5 Мая 911, 133, 140 и 2 ч. 282 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 910 г. № 107451, каторж. раб. 7 л. Исп. 4 Іюня 911. | 909 44622 1647 У. | 905 83728 172 М. | 907 45128 170 М.

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