Яковлев Аристарх Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яковлев
- Имя
- Аристарх
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 539
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 156488. ЯКОВЛЕВЪ, АРИСТАРХЪ (АЛИстратъ) Петровъ (опт. же Богдановъ). Сс.-посел. изъ к. Верхнеудинск. у., Окино-Ключевск. в., 31 г., рд. въ г. Ригѣ; — Витеб. О. С. 3 Окт. 909, 134, 135, 152, 2 ч. 313 и 2 ч. 1655 У. и У. о сс., каторж. раб. 3 г. Исп. 4 Нояб. 909. | 905 52105 1642 У. и У. о сс. | 99 87328 1655 У. | 903 37509 313 У. и У. о сс. | 97 45808 1483 У. | 900 115856 270 У. | 92 61105 1647 У.
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