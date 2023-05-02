Авдонин Никанор Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Авдонин
- Имя
- Никанор
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 04 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 151. Авдонин Никанор Алексеевич, 27 л., Ковровск. в., д. Бельково. Н. С. 1 уч. Ковровск. у. Ст., ст. 88, 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 4 февр. 926.
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