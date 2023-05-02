Ольшовец Михаил Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ольшовец
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 22 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43720. ОЛЬШОВЕЦЪ, МИХАИЛЪ МАТВѢевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ласк. у., гм. Домброва-Русецкая д. Совки, 33 л., рд. Велюн. у., гм. Кельцыгловъ, въ д. Обровъ; — Варшав. С. П., 134, 135, 2 ч. 1655 и 1 п. 1659¹ У., арест. отд. 3 г. Исп. 22 Февр. 907. | 904 81203 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 16502. | 900 101770 1655 У. | 99 100932 1655 У. | 93 82981 169 М. | 99 76041 169 М. | 92 25229 169 М. | 96 76848 1655 У. | 90 84077 169 М. | 94 33922 1647 У.
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