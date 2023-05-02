Вечерек Франц Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вечерек
- Имя
- Франц
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 16 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36593. ВЕЧЕРЕКЪ, ФРАНЦЪ ЯКОВЛЕВЪ (Якубовъ). Мщ. п. Вѣнява, гм. Конопница, Люблин. у., 43 л., рд. въ м. Ново-Грудекъ, Новогрудск. у.; — Люблинск. О. С., 114, 134, 135, 9 и 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 4 м. Исп. 16 Янв. 909. | 905 73009 170 М. | 901 1271 49 М. | 905 60070 169 М. | 99 65395 50 М. | 903 30658 169 М.
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