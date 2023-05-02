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Неовьявляющий Анастасий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Неовьявляющий
Имя
Анастасий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
17523. НЕОВЪЯВЛЯЮЩИЙ, АНАСТАСИЙ ФЕДОРОВИЧ, 22 л. Гр. Канск. у., Тайшетск. в. и с.; — П. С. при Военкомате г. Ново-Удинска. Кража, лиш. св. 9 м. Исп. 12 нояб. 920.

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