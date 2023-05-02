Алексин Василий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129385. алексинъ, василій васильевъ. Мщ. г. Осташкова, 36 л., рд. въ г. СПБ.; — Осташков. Г. С. 9 Окт. 909, 12 и 49 М., тюр. 2 н. Исп. 9 Окт. 909. | 909 61351 49 М. | 905 10470 169 М. | 909 449 169 М. | 901 79465 169 М.
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