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Рабатуев Гавриил Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рабатуев
Имя
Гавриил
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 370
Источник
Скан
Оригинальная запись
29655. РАБАТУЕВЪ, ГАВРІИЛЪ ГРИГОРЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Невельск. у., Рыкшинск. в., с. Ровнаго, 27 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 114, 152, 9, 2 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 4 м. Исп. 22 Дек. 908. | 904 7866 1655 У.

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