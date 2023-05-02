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Шеренков Матвей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шеренков
Имя
Матвей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
8199. ШЕРЕНКОВ, МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ, 18 л. Гр. Юрьевск. у., Пикульск. в., д. Чурилова; - Н. С. 4 уч. Юрьевск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 17 окт. 918.

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