Симкин Петр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Симкин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 01 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28756. СИМКИН, ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, 18 л. Гр. Керенск. у., Канавивск. в. и с.; — Н. С. Бауманск. р. Вознесенск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 1 мая 920.
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