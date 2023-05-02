Ованесянц Арсен Туманов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ованесянц
- Имя
- Арсен
- Отчество
- Туманов
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85639. ОВАНЕСЯНЦЪ, АРСЕНЪ ТУМАновъ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Зангезур. у., с. Махвалани; — Кутаисск. О. С., 26 Окт. 910, 133, 3 ч. 309 и 1613 У., по слож. съ наказ. по приг. Кавказ. Воен. О. С. отъ 14 Марта 908 г. (152, 13, 9, 3 п. 1453, 9 и 2 ч. 1459 У., каторж. раб. 15 л.), каторж. раб. 16½ л. Исп. 1 Іюня 911.
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