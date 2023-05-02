Алексеев Леонид Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Леонид
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129398. Алексѣевъ, Леонидъ алексѣевъ. Мщ. г. Казани, 19 л.; — М. С. Николаев. уч. г. Москвы 29 Сент. 909, 6 п. 13, 14¹, 169 и 6 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 29 Сент. 909. | 908 99048 169 М.
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