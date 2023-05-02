Барышнин Хая-Абрамова Янкелева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барышнин
- Имя
- Хая-Абрамова
- Отчество
- Янкелева
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45134. БАРЫШНИНЪ, ХАЯ-АБРАМОВА Янкелева (Яковлева). Мщ. г. Вильны, 25 л.; — Вилен. С. П., 17, 19, 53 и 1 ч. 126 Уг. У. и Выс. маниф. 904 г., въ крѣп. на 6 м. Исп. 27 Мая 905.
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