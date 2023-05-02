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Чупрына Иван Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чупрына
Имя
Иван
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
Источник
Скан
Оригинальная запись
141344. ЧУПРЫНА, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Изюмск. у., Славянск. в., с. Мостового, 35 л.; — М. С. 2 уч. Таганрог. окр. 26 Окт. 909, 16, 169 и 2 п. 170 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 26 Окт. 909 г. (169 М. — тюр. 3 м.), тюр. 4 м. Исп. 26 Окт. 909.

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