Чупрына Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чупрына
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141344. ЧУПРЫНА, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Изюмск. у., Славянск. в., с. Мостового, 35 л.; — М. С. 2 уч. Таганрог. окр. 26 Окт. 909, 16, 169 и 2 п. 170 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 26 Окт. 909 г. (169 М. — тюр. 3 м.), тюр. 4 м. Исп. 26 Окт. 909.
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