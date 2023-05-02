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Сысоева Нина Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сысоева
Имя
Нина
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 338
Источник
Скан
Оригинальная запись
12477. Сысоева Нина Ивановна, 23 л., Уральск. обл., Шадринск. окр., Исетск. р., с. Канашского. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 16, 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 7 дек. 926.

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