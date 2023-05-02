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Суханов Сергей Амплиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Суханов
Имя
Сергей
Отчество
Амплиевич
Дата исполнения приговора
10 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
29339. СУХАНОВ, СЕРГЕЙ АМПЛИЕВИЧ, 60 л. Гр. Вологодск. у., Сычевск. в., п. Слободки; — Н. С. 3 уч. Вологодск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 10 мая 920.

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