Эпштейн Исай Мордхелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Эпштейн
- Имя
- Исай
- Отчество
- Мордхелев
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 289
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37099. ЭПШТЕЙНЪ, ИСАЙ МОРДХЕЛЕВЪ. К. Иркут. у., в. и с. Смоленскаго, 19 л., рд. въ г. Иркутскѣ; — Иркутск. С. П., 134, 135, 139, 149 и 1 п. 1453 У., каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 16 Дек. 904.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.