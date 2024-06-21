Чижиков Александр Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чижиков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141240. ЧИЖИКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВЪ. К. Кадников. у., Карневск. в., д. Андреевской, 23 л.; — З. Н. 2 уч. Кадников. у. 28 Сент. 900, 169, 7 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 18 Окт. 909. | 909 46632 154 М.
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