Алексеев Егор Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129395. АЛЕКСѢЕВЪ, ЕГОРЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Новооскольск. у., Троицк. в., д. Титовки, 33 л.; — У. Чл. О. С. по Новооскольск. у., 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 8 Окт. 909.
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