Петраков-Сережников Семен Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петраков-Сережников
- Имя
- Семен
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18059. ПЕТРАКОВ-СЕРЕЖНИКОВ, СЕМЕН ПАВЛОВИЧ, 19 л. Гр. Дмитровск. у., Работьковск. в., д. Березовки; — Н. С. Сокольническ. р. 2 отд. г. Москвы. Побег, лиш. св. 1 г. Исп. 5 окт. 920.
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