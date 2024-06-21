Федулов Иван Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федулов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140486. ФЕДУЛОВЪ, ИВАНЪ ТИМОФЕЕВЪ. К. Юхнов. у., Воскресенск. в., с. Власова, 32 л.; — СПБ. Ст. С. М. С. 20 Апр. 909, 172 М. (участ.), тюр. 1½ м. Исп. 5 Нояб. 909.
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