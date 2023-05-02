Хоришко Иван Архипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хоришко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Архипов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140861. ХОРИШКО, ИВАНЪ АРХИПОВЪ. Каз. ст. Небержаевской, Темрюкск. отд., 14 л.; — М. С. 4 уч. г. Новороссійска 28 Сент. 909, 6, 11 и 169 М., по сов. съ приг. М. С. 3 уч. Темрюкск. окр. отъ 5 Нояб. 908 г. (6, 11 и 169 М. — въ пріютъ для невершеннол.), испр. пріютъ до 18 л. возр. Исп. 16 Окт. 909.
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