Хоришко Иван Архипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоришко Иван Архипов

Хоришко Иван Архипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хоришко
Имя
Иван
Отчество
Архипов
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
Источник
Скан
Оригинальная запись
140861. ХОРИШКО, ИВАНЪ АРХИПОВЪ. Каз. ст. Небержаевской, Темрюкск. отд., 14 л.; — М. С. 4 уч. г. Новороссійска 28 Сент. 909, 6, 11 и 169 М., по сов. съ приг. М. С. 3 уч. Темрюкск. окр. отъ 5 Нояб. 908 г. (6, 11 и 169 М. — въ пріютъ для невершеннол.), испр. пріютъ до 18 л. возр. Исп. 16 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close